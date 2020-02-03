Выступление Шакиры и первая за 50 лет победа «Канзас-Сити». В США прошел финал национальной лиги по американскому футболу

Команда по американскому футболу «Канзас-Сити» впервые за 50 лет победила в решающей игре Национальной футбольной лиги (НФЛ) США, пишет официальный сайт организации.

Супербоул прошел в американском городе Маями на арене «Hard Rock Stadium», которая вмещает 65 тысяч зрителей, в ночь на 3 февраля.

В решающей игре встретились «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». После двух четвертей счет был равным 10:10. Перед заключительной четвертью «Сан-Франциско Форти Найн» побеждал со счетом 20:10, но в последнем отрезке игры «Канзас-Сити» заработал 21 очко и победил 31:20.

ВИДЕОВидео: NFL / YouYube

Это первая победа команды из Канзаса в НФЛ за последние 50 лет и второй трофей для «Канзас-Сити» в целом. «Сан Франциско Форти Найн» становился победителем НФЛ пять раз: 1981, 1984, 1988, 1989 и 1994 годах.

Супербоул – это не только решающая игра НФЛ, но и шоу в перерыве. В этом году на главном матче года в американском футболе выступили колумбийская певица Шакира и американка Дженнифер Лопес.

ВИДЕОВидео: NFL / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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