Депутат Госдумы призывает россиян не заказывать посылки из Китая

Депутат Госдумы призывает россиян не заказывать посылки из Китая

03.02.2020, 14:06, Новости дня

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил временно запретить ввоз в Россию посылок из популярных китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом. "Нет никакой гарантии, что через эти посылки к нам не придет опасный вирус", — отметил в прямом эфире программы "60 минут" член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

Депутат не согласен с ранее озвученными выводами, что коронавирус пошел на спад: "Никто сейчас достоверно не может дать твердую гарантию, что вирус не распространяется иным способом нежели, чем воздушно-капельным. Он может распространяться через пыль, жидкости и иные субстанции".

Милонов считает свое предложение обычными мерами предосторожности: "В этом нет никакой паники. Но, если из зараженной территории к нам придет какой-то крем, содержащий вирусы, это может представлять опасность для россиян".

Депутат Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову временно ограничить поступление в Россию посылок из Китая. По словам парламентария, способы заражения коронавирусом и его поведение в "спящем режиме" на сегодняшний день не изучены, а потому лучше остановить "неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок" между Россией и Китаем.

Однако, согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на последних анализах, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки.

Источник: Вести



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