Зубные коронки из разных материалов могут стать причиной рака

Зубные коронки и протезы из разнородных материалов могут стать причиной развития во рту человека злокачественного новообразования, заявил директор Института стоматологии МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева.

Это происходит из-за того, что между ними протекает электрический ток. Опасность, по ее словам, также представляют сломанные зубы, которые царапают и травмируют слизистую оболочку.

Нельзя исключать и того, что проблемы начнутся из-за электронных сигарет, цитирует Макееву Агентство городских новостей "Москва".

Гиперкератоз, по ее словам, может и должен увидеть любой врач. Как правило, он проявляется в виде округлых или линейных белесоватых образований на слизистой оболочке рта.

Макеева рассказала, что 78 процентов пациентов со злокачественными образованиями в области головы и шеи попадают к онкологам на той стадии, когда им может помочь только калечащая операция, поэтому надо проверяться у стоматолога как минимум раз в полгода. Это позволит на ранней стадии выявить заболевание, если оно возникло.

Специалист также рассказала, что если человек вдруг увидел язвочку в полости рта, то это повод немедленно обратиться к врачу. Если затянуть визит, то язвочка может перестать болеть, и некоторые расценивают это как улучшение.

На самом деле это – тревожный признак, который может свидетельствовать о том, что новообразование становится злокачественным.

Источник: Вести

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