Один украинский военный получил ранения на Донбассе – Минобороны

3 февраля на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом во время брифинга рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщила пресс-служба ведомства.

«Вследствие прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения», – заявил Гуцуляк.

Он добавил, что с начала суток 3 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

«При этом враг продолжает пренебрегать Минскими соглашениями», – отметил спикер Минобороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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