Депортация, изоляция, карантин: Мишустин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Депортация, изоляция, карантин: Мишустин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

03.02.2020, 14:06, Новости дня

Для недопущения распространения коронавируса на территории РФ приняты все необходимые меры, ситуация полностью контролируется, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

По словам главы правительства, коронавирус добавлен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это позволяет депортировать заболевших иностранных граждан, а также использовать специальные ограничительные меры, в том числе это изоляцию и карантин, пояснил Мишустин.

На данный момент уже приостановлено на границе с Китаем и Монголией. Также введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.

Ранее стало известно 3 февраля в китайский Ухань для эвакуации оттуда российских граждан будут направлены самолеты ВКС РФ.

На данный момент в Китае число зараженных коронавирусом 2019-nCoV уже превысило 17 тысяч человек. 361 заболевший скончался, 475 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.

Источник: Вести



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