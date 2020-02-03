В Кремле отреагировали на сведения о проблемах на рынке нефти из-за коронавируса

Президент Владимир Путин при необходимости может обсудить ситуацию на рынке нефти, сложившуюся в связи с коронавирусом, с руководством Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент находится в тесном контакте с руководством Саудовской Аравии. При необходимости такие контакты будут осуществлены», – сказал Песков, говоря о возможном телефонном разговоре с руководством Саудовской Аравии. Он добавил, что Кремль сообщит, если у Путина появятся такие планы, передает ТАСС.

Речь идет о статье агентства Bloomberg, которое со ссылкой на источники сообщило, что в Китае упал спрос на нефть на 3 млн баррелей в день, то есть на 20% от общего объема потребления, в связи с кризисом из-за коронавируса. Это крупнейшее сокращение спроса на мировом рынке после кризиса 2008-2009 годов, а также самое внезапное после спада, вызванного терактом 11 сентября 2001 года.

Сейчас Китай – крупнейший импортер нефти. Он потребляет около 14 млн баррелей в день – столько же в сумме потребляют Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония и Южная Корея.

Агентство пишет, что такое снижение спроса может повлечь за собой реакцию со стороны стран ОПЕК и их союзников, якобы рассматривающих возможность созыва чрезвычайного совещания.

Между тем, 31 января «Интер РАО» и «Транснефть» сообщали, что ситуация с распространением нового коронавируса не повлияла на экспорт электроэнергии и нефти в Китай.

В понедельник сообщалось, что рынки оценивают экономические последствия возможной эпидемии коронавируса и, в частности, того, как это скажется на спросе на нефть. Сообщалось, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов – в начале февраля.





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