Психологи: Армия воспитывает лучшие качества только в случае осознанной службы

Психологи: Армия воспитывает лучшие качества только в случае осознанной службы

03.02.2020, 14:04, Разное

Психологи уверены, что армия воспитывает в человеке лучшие качества только при осознанной и добровольной службе. В противном случае развивается агрессия и психические отклонения.
В современном мире считается, что служба в армии учит ответственности, дисциплине и развивает в человеке лидерские качества. Психологи согласны с этими утверждениям только отчасти, и только если речь идёт о добровольной службе. В этом случае у юношей и девушек действительно развивается понимание собственной силы и даже меняется отношение к коллективной работе и использованию оружия.

Если же служба является принудительной, то она действует совершенно иначе. У человека начинает развиваться агрессия и теряется связь с коллективом. Нередки случаи психических отклонений и невозможности слаженной работе в команде. Психологи отмечают, что после возвращения из армии многим трудно найти общий язык с друзьями и родными, что свидетельствует о потере навыков социального взаимодействия.



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