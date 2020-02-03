Психологи: Армия воспитывает лучшие качества только в случае осознанной службы

Психологи уверены, что армия воспитывает в человеке лучшие качества только при осознанной и добровольной службе. В противном случае развивается агрессия и психические отклонения.

В современном мире считается, что служба в армии учит ответственности, дисциплине и развивает в человеке лидерские качества. Психологи согласны с этими утверждениям только отчасти, и только если речь идёт о добровольной службе. В этом случае у юношей и девушек действительно развивается понимание собственной силы и даже меняется отношение к коллективной работе и использованию оружия.

Если же служба является принудительной, то она действует совершенно иначе. У человека начинает развиваться агрессия и теряется связь с коллективом. Нередки случаи психических отклонений и невозможности слаженной работе в команде. Психологи отмечают, что после возвращения из армии многим трудно найти общий язык с друзьями и родными, что свидетельствует о потере навыков социального взаимодействия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Финальный матч плей-оффа Национальной футбольной лиги (Супербоул) — самое главное спортивное событие в США, а потому является самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы. В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла $5,6 миллиона. В числе тех, кто приобрел рекламный слот, стал президент США Дональд Трамп и претендент на этот пост от Демократической партии Майкл Блумберг. Каждый из кандидатов […]