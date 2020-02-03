Цеков призвал открывать уголовные дела против организаторов незаконных митингов

Цеков призвал открывать уголовные дела против организаторов незаконных митингов

03.02.2020, 14:04, Разное

Сенатор от Крыма, член Совфеда Сергей Цеков, призвал открывать уголовные дела против лиц, организующих на территории РФ незаконные митинги. В качестве примера политик указал Францию, охваченную волной протестов.
Цеков подчеркивает, что на фоне событий за рубежом в РФ важно обеспечить ужесточение наказаний для организаторов противоправных митингов либо инициаторов общественных беспорядков. Он считает важным заранее ввести меры против возможных призывов к беспорядкам на страницах соцсетей. Сенатор призывает повысить штрафы за реализацию такого рода мероприятий. При этом для устроителей незаконных митингов и разного рода провокаторов Цеков отмечает необходимость более жесткого наказания.

«Люди, которые собираются вести за собой народ в неизвестном направлении, обязаны становиться фигурантами уголовных дел в зависимости от тяжести проступка», – отмечает Цеков.

Политик добавляет, что при корректировке законодательства против несанкционированных митингов РФ не должна использовать опыт США либо государств Европы. Сергей Цеков призывает бороться с беспорядками своими, уникальными для страны методами. Сенатор подчеркивает, с момента распада СССР государство перенесло большое количество самых разных событий, которые обеспечили её внушительным опытом, превосходящим таковой у западных партнёров, пишет Слово и Дело.



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