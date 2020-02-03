Анастасия Волочкова удивила поклонников скромным райдером для выступлений

Анастасия Волочкова удивила поклонников скромным райдером для выступлений

03.02.2020, 14:04, Разное

Анастасия Волочкова пояснила о собственном райдере для выступлений. Знаменитая балерина, осветив свои условия, выдвигаемые организаторам мероприятий, удивила поклонников скромностью.
Невзирая на то, что множество знаменитостей в райдер включают самые разные продукты и вещи, Анастасия Волочкова ограничивается требованием наличия воды в гримёрке и нескольких лимонов. Любимым блюдом артистки является шпинат в сочетании с вареными яйцами. Настолько скромный рацион в комплекте с регулярными репетициями является основным секретом стройной фигуры Волочковой.

По распространённым в интернете сведениям, Филипп Киркоров при подписании контракта на выступление требует у организаторов персональную комнату для собственного повара, тогда как Ксения Собчак в обязательном порядке желает получать еду из ресторанов категории авторской кухни. На данном фоне райдер Волочковой выглядят весьма скромным.

Помимо раскрытия требований к организаторам выступлений, балерина привлекла внимание словами о скорой свадьбе. Отмечается, что торжественная церемония состоится 20 октября этого года. При этом мероприятие станет отчасти уникальным, поскольку будет разделено на две части. Одна оставлена для Санкт-Петербурга, тогда как другая состоится на Мальдивах.



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