СНБО Украины разработал «пять шагов», чтобы сделать страну «сильной»

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) разработал программу «Пять шагов», чтобы сделать украинский народ «сильным» в срок от трех до пяти лет, сообщил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.

«Украину смогут воспринимать за рубежом… только тогда, когда мы будем сильным государством. Объективно наш военно-технический потенциал в случае прямой агрессии со стороны РФ не позволит долго вести боевые действия. Но это касается только армии. Однако армия – это же не весь народ. Задача программы – сделать сильным народ в максимально короткие для государства сроки… от трех до пяти лет», – сообщил Кривонос в интервью изданию «Факты».

Отмечается, что программа направлена на предотвращение «агрессии» со стороны РФ против Украины.

«Хочешь мира – готовься к войне. Первый шаг – это движение сопротивления. Подробности озвучить не могу, это отдельная закрытая тема. Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населенном пункте — селе, райцентре, городе – были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад. Любыми способами – взрывая, нанося врагу точечные удары и так далее. Территорию захватить не проблема, проблема удержать ее под контролем», – добавил замсекретаря СНБО.

Второй шаг и основа программы, по его словам, – территориальная оборона, чтобы «в максимально короткое время взять под контроль стратегически важные объекты государственной и местной инфраструктуры». «На фронте должна воевать армия. А в тылу подготовленные и мотивированные граждане будут обеспечивать порядок и нормальное функционирование всех государственных органов», – сообщил Кривонос.

Он отметил, что в СНБО уже начали реализовывать эту программу. «В конце прошлого года мы с группой коллег-единомышленников отработали концепции по разным направлениям и вынесли их на рассмотрение комитетов Верховной рады. Плюс подали предложения к законопроекту, который разрабатывается. В парламенте нас очень поддерживают… (президент Украины Владимир, – прим. ВЗГЛЯД) Зеленский, как нам говорят депутаты, тоже понимает важность такой программы и уделяет ей внимание», – добавил Кривонос.

Ранее в СНБО заявили о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.





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