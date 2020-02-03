СНБО Украины разработал «пять шагов», чтобы сделать страну «сильной»

СНБО Украины разработал «пять шагов», чтобы сделать страну «сильной»

03.02.2020, 13:58, Новости дня

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) разработал программу «Пять шагов», чтобы сделать украинский народ «сильным» в срок от трех до пяти лет, сообщил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.

«Украину смогут воспринимать за рубежом… только тогда, когда мы будем сильным государством. Объективно наш военно-технический потенциал в случае прямой агрессии со стороны РФ не позволит долго вести боевые действия. Но это касается только армии. Однако армия – это же не весь народ. Задача программы – сделать сильным народ в максимально короткие для государства сроки… от трех до пяти лет», – сообщил Кривонос в интервью изданию «Факты».

Отмечается, что программа направлена на предотвращение «агрессии» со стороны РФ против Украины.

«Хочешь мира – готовься к войне. Первый шаг – это движение сопротивления. Подробности озвучить не могу, это отдельная закрытая тема. Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населенном пункте — селе, райцентре, городе – были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад. Любыми способами – взрывая, нанося врагу точечные удары и так далее. Территорию захватить не проблема, проблема удержать ее под контролем», – добавил замсекретаря СНБО.

Второй шаг и основа программы, по его словам, –  территориальная оборона, чтобы «в максимально короткое время взять под контроль стратегически важные объекты государственной и местной инфраструктуры». «На фронте должна воевать армия. А в тылу подготовленные и мотивированные граждане будут обеспечивать порядок и нормальное функционирование всех государственных органов», – сообщил Кривонос.

Он отметил, что в СНБО уже начали реализовывать эту программу. «В конце прошлого года мы с группой коллег-единомышленников отработали концепции по разным направлениям и вынесли их на рассмотрение комитетов Верховной рады. Плюс подали предложения к законопроекту, который разрабатывается. В парламенте нас очень поддерживают… (президент Украины Владимир, – прим. ВЗГЛЯД) Зеленский, как нам говорят депутаты, тоже понимает важность такой программы и уделяет ей внимание», – добавил Кривонос.

Ранее в СНБО заявили о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Тим Кук, глава Apple, рассказал свои мысли о потенциальных технологиях дополненной реальности. Своими словами он обозначил вектор расширения организации в дальнейшем. Тим Кук уверен, среди технологий в будущем дополненная реальность займет главное место. Тим Кук на собрании с совладельцами сказал, что редко встречаются инновации, считающееся ключевыми, но они быстро проникают в жизни людей. Ходят слухи, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика