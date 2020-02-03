В Москве обнаружили фальсификацию более 2 тысяч прививок детям. Возбуждено уголовное дело

В московской городской поликлинике № 11 выявили более 2 тысяч случаев фальсификации детских прививок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в СКР.

По информации издания, главное управление ведомства возбудило уголовное дело по факту мошенничества. По версии следствия, общий материальный ущерб превысил 530 тысяч рублей.

Расследование началось с того, что в 2018 году в прокуратуру поступило обращение сотрудников поликлиники о нарушениях при вакцинации против гриппа у детей. Прокурорская проверка обнаружила 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение процедуры. По словам источника издания, фактически эти прививки детям не делали.

Всего в 2018 году для поликлиники № 11 выделили 32 160 доз вакцин «Совигрипп» в рамках исполнения закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В законе указывается, что профилактические прививки проводятся при наличии добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей либо другого представителя несовершеннолетнего.

Детская поликлиника № 11 находится в столичном районе Медведково. Основным ее профилем является оказание первичной, доврачебной, врачебной и специализированной помощи.

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