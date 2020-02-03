Only The Young. Свифт выпустила полную версию песни из биографической ленты Only the Young. Видео

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Видео: Taylor Swift / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Тим Кук, глава Apple, рассказал свои мысли о потенциальных технологиях дополненной реальности. Своими словами он обозначил вектор расширения организации в дальнейшем. Тим Кук уверен, среди технологий в будущем дополненная реальность займет главное место. Тим Кук на собрании с совладельцами сказал, что редко встречаются инновации, считающееся ключевыми, но они быстро проникают в жизни людей. Ходят слухи, […]
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