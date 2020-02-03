Иран не намерен вести двусторонние переговоры с США

Иран не намерен вести двусторонние переговоры с США

03.02.2020, 13:52, Новости дня

ДУБАЙ – Тегеран не будет вести двусторонние переговоры с Америкой, заявил в понедельник иранский МИД.

«Иран не ведет и не будет вести никаких двусторонних переговоров с американской стороной, и это наша политика», – заявил представитель МИД Аббас Мусави на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире государственного телевидения.

«[Иранские власти] подчеркивают, что американцы должны вернуться к ситуации, которая имела место до 2017 года, отменить односторонние санкции, которые они ввели, и вернуться за стол переговоров в формате “5+1”», – добавил он.

Кроме того, согласно иранскому информагентству ISNA, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в понедельник, что швейцарский гуманитарный канал не является признаком доброй воли со стороны США.

Правительства США и Швейцарии объявили в прошлый четверг, что гуманитарный канал по доставке продовольствия и медикаментов в Иран начал пробные операции по поставке швейцарских товаров испытывающему трудности населению страны, не нарушая американские санкции.

«Это небольшой шаг, и мы благодарим правительство Швейцарии за его усилия, но этот канал вовсе не является признаком доброй воли со стороны Америки», – сказал Зариф, согласно ISNA.



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