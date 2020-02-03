Иран не намерен вести двусторонние переговоры с США

ДУБАЙ – Тегеран не будет вести двусторонние переговоры с Америкой, заявил в понедельник иранский МИД.

«Иран не ведет и не будет вести никаких двусторонних переговоров с американской стороной, и это наша политика», – заявил представитель МИД Аббас Мусави на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире государственного телевидения.

«[Иранские власти] подчеркивают, что американцы должны вернуться к ситуации, которая имела место до 2017 года, отменить односторонние санкции, которые они ввели, и вернуться за стол переговоров в формате “5+1”», – добавил он.

Кроме того, согласно иранскому информагентству ISNA, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в понедельник, что швейцарский гуманитарный канал не является признаком доброй воли со стороны США.

Правительства США и Швейцарии объявили в прошлый четверг, что гуманитарный канал по доставке продовольствия и медикаментов в Иран начал пробные операции по поставке швейцарских товаров испытывающему трудности населению страны, не нарушая американские санкции.

«Это небольшой шаг, и мы благодарим правительство Швейцарии за его усилия, но этот канал вовсе не является признаком доброй воли со стороны Америки», – сказал Зариф, согласно ISNA.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Деловая активность в производственном секторе Великобритании в январе стабилизировалась после спада, наблюдавшегося в течение большей части 2019 года, заявил исследовательская организация IHS Markit. Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе страны в январе повысился с декабрьского уровня 47,5 пункта до 50 пунктов, достигнув максимума за девять месяцев. Предварительная оценка составляла 49,8 пункта. […]