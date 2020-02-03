Песков оценил возможность обсуждения Путиным и Эрдоганом атаки в Идлибе

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после инцидента в сирийском Идлибе не проводили телефонного разговора, но при желании лидеров его быстро согласуют, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Первое. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Второе. Разговора на высшем уровне пока не было, но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки. Третье. В министерстве обороны РФ уже дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Кремль сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе.

Тем временем телеканал NTV сообщает, что запланированное на 3 февраля совместное патрулирование РФ и Турции в районе сирийского города Кобани (Айн эль-Араб) отменено. Причины отмены не уточняются, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на понедельник четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

В Центре по примирению назвали причины обстрела турецких военных в Сирии.

Политолог Геворг Мирзаян, комментируя удары Анкары по сирийским позициям в Идлибе, сообщил газете ВЗГЛЯД, что «изначально не исключались провокации со стороны протурецкой Сирийской национальной армии. Им нужна была акция, которая создала бы громкий скандал. Эрдоган был просто обязан жестко отреагировать».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Светлана Крючкова уже была в гостях у Бориса Корчевникова. Тогда актриса рассказала о том, как безоговорочно оставила Москву и уехала в Ленинград к своему второму мужу – легендарному оператору Юрию Векслеру, а также о трагических обстоятельствах, при которых они расстались. Призналась Крючкова и в том, что некоторое время назад у нее была обнаружена онкология. Причем, […]