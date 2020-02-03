Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов не прошел допинг-тест

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов не прошел допинг-тест

03.02.2020, 13:51, Новости дня

Российский борец Билял Махов сдал положительную допинг-пробу, сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

«Махов уличен в применении допинга, будем разбираться», – передает ТАСС слова  Мамиашвили.

Махов является серебряным призером Олимпийских игр 2012 в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Также на счету 32-летнего спортсмена три победа на чемпионатах мира (2007, 2009, 2010).

Напомним, в ноябре Минспорта заявило о выполнении всех обязательств перед ВАДА.



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