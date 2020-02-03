В РФ оценили шансы на успех экранизации «Мастера и Маргариты» в Голливуде

Кинорежиссер, продюсер, депутат Госдумы Владимир Бортко, экранизировавший в 2005 году роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», высказал мнение об экранизации советского бестселлера в Голливуде.
В беседе с «Ридусом» режиссер признался, что, по его мнению, шансы на успех картины в США невелики. «Эта история продолжается уже лет десять. Там какая-то дама есть, которая все время заявляет, что она время от времени что-то такое там затевает. Так что, хотят делать – пусть делают. Пускай попробуют, хотя вряд ли. По-моему, ничего не получится. Для американцев эта история не понятна», – считает Бортко.
Тем временем продюсер фильма Игорь Толстунов сообщил, что голливудский проект «Мастер и Маргарита» не влияет на работу над одноименным российским фильмом. «Это два не связанных между собой проекта. То, что собираются делать за океаном, никак не влияет на наш фильм. В марте съемки, наверное, не начнутся, еще идут работы, уточнения, но мы готовимся», – сказал Толстунов РИА «Новости».
По его словам, съемки фильма, режиссером которого станет Николай Лебедев («Экипаж»), планируется начать в марте 2020 года.
Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что права на экранизацию романа Булгакова получил американский режиссер Баз Лурман, являющийся автором таких кинолент, как «Великий Гэтсби», «Мулен Руж» и «Ромео + Джульетта». Точные сроки, как и авторский состав голливудской версии «Мастера и Маргариты» пока остаются в тайне.
Весной 2020 года в РФ также планировали начать съемки фильма «Мастер и Маргарита». Однако, по данным Telegram-канала Mash, после того, как стало известно об экранизации романа в Голливуде, съемки российской версии остановили из-за проблем с авторскими правами. Как пишет издание, истинная причина заключалась в том, что авторы испугались конкуренции и сравнений с версией Лурмана.
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