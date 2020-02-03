Мнение: 87% населения России против Навального!



Хайпанем маленько, чем мы хуже "лучших людей" этой страны, правда? Что там у нас кричат либералы и их вожак стаи? Они против поправок в Конституцию? Типа и сейчас все плохо, а будет хуже? И мы, бараны, ватаны и прочие-прочие, в отличие от светлоликих, которые дочерей по американским универам пристраивают — не в теме? Ну вот, садитесь жрать, пожалуйста. Или что — теперь и РБК запишем в агентов Путина?

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян. … Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87% (скорее отрицательно относятся 5%), наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону — 81% (о скорее отрицательном отношении сказали 4%), запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих — 68% (скорее отрицательное отношение выразили 14%).

Дядя Вова чем крутой? Он, во-первых, нашим деби… лучшим людям не запрещает говорить, о чем, кстати, сам он недавно и признался — в разговоре про моральных уродов.

А теперь вот — пожалуйте бриться. В очередной раз получившие методички и начавшие вопить иностранные агенты и другие "честные люди этой страны" — пошли против населения. Как бы не новость, но тут уж совсем показательно.

Так держать, товарищ Навальный. Люди к вам потянутся. Нет, правда, уверенности, что вы этому порадуетесь.

Кстати, новый ролик на моем Ютуб-канале про "Вечного Путина" — уже в эфире, не пропустите!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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