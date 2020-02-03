В Твери две столкнувшиеся машины сбили людей на тротуаре

В Твери две иномарки столкнулись на перекрестке и вылетели на тротуар в толпу людей, сообщили в региональном УГИБДД.

«На регулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей-иномарок, в результате которого автомобили выехали на тротуар, где находились люди. В настоящий момент известно о пяти пострадавших, включая одного из водителей», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Среди пострадавших детей нет, на месте происшествия работают полицейские.

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