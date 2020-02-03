Мнение: Когда закончатся тандемы?

В публикации «Попались в «Босфоре» рассказал о некоторых подробностях ареста полковника МВД Евгения Кузина и пенсионера ФСБ Игоря Фролова, которые попались на взятке в размере 25 351 900 рублей от криминального авторитета (большая часть денег передавалась в долларах и евро, а следствие перевело в рублевый эквивалент, поэтому и получилась некруглая сумма).

Деньги предназначались за непривлечение к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК авторитетного предпринимателя Мирона Амадяна (больше известного как Дмитрий Чантурия или Мирон)…

Мирон Амадян. Картинка отсюда

Вспомнился арест пенсионера ФСКН отставного генерал-лейтенанта Фаяза Шабаева, которого приняли в конце прошлого года и подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере 30 млн рублей главе МВД Республики Коми Виктору Половникову. За непривлечение к уголовной ответственности.

Похожие истории. И там и там действовали тандемы из пенсионера и действующего сотрудника.

Вот мне и интересно, много еще в стране таких тандемов?

К слову, на прошлой неделе суд в Сыктывкаре освободил отставного генерала Шабаева из СИЗО, отправив под домашний арест.

Источник: Ирек Муртазин

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