Ученые разработали метод, определяющий срок давности отпечатков пальцев

Стало известно, что эксперты смогли разработать уникальный метод, способный определять скорость разложения липидов. С помощью данного метода можно будет точно определять, когда отпечатки пальцев были оставлены.

До недавнего времени точного метода, позволяющего определять время оставленных отпечатков пальцев, не существовало. Ранее специалисты уже пытались разработать их, однако попытки были не совсем удачными. Затем исследователи принялись изучать все реакции разложения химических компонентов, которые содержатся в отпечатках пальцев. В ходе исследования также были проведены эксперименты с участием добровольцев. Они оставляли свои отпечатки пальцев на разных поверхностях, и оставались там в течение семи дней.

В результате ученые определили, что скорость старения отпечатков у всех индивидуальна. На основе имеющихся данных был создан новый метод, который позволил точно датировать отпечатки пальцев.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 79-летний голливудский сценарист, актер и режиссер Аль Пачино не смог самостоятельно подняться в зал Royal Albert Hall (Лондон) на церемонию награждения премии BAFTA, упав на красной дорожке в нескольких метрах от входа. Об этом сообщает издание Express. Подняться и зайти в зал актеру помогли охранники. Потеря равновесия сильно напугала его спутницу – 40-летнюю израильскую актрису Мейтал Дохан. Падение […]