Гонка «Формулы-Е» в Китае отменена из-за коронавируса

Руководство "Формулы-Е" совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) приняло решение отменить гоночный этап в Китае из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Этап электросерии в Санье был запланирован на 21 марта.
"Учитывая нарастающую тревогу после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, "Формула-E" принимает необходимые меры по обеспечению здоровья людей, чтобы гарантировать безопасность своим сотрудникам, участникам чемпионата и зрителям", – сообщает пресс-служба гоночной серии.
Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса 2019-nCoV – вспышка неизвестной пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 17 тысяч человек, скончались от инфекции уже более 360.
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