Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА

Министерство спорта РФ пригласило представителей Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) войти в расширенный состав рабочей группы по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщили в ведомстве.
«Министерство спорта Российской Федерации официально проинформировало World Athletics о своем решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение Минспорта.
«В сообщении также говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА. В их числе – приглашение представителей Международной федерации присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics», – добавили в ведомстве.
Напомним, в пятницу Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава якобы одержала победу в «историческом споре с Россией». «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – написала Захарова в Facebook. Так она прокомментировала заявление Чапутович о «победе» Польши в историческом споре с Россией. При этом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сергей Кириенко: Волонтерам доверяет 90 процентов населения России / 3 декабря
- Исследования в больнице Петербурга не подтвердили коронавирус / 24 января
- Россияне создали аэрощуп для очистки водоемов / 6 декабря
- The New York Times опубликовала видео с возможным попаданием ракеты в самолет МАУ в Иране / 10 января
- Рябошапка открыл уголовное производство в отношении нардепа Кивы / 22 января
- Чилийский самолет с 38 людьми на борту потерпел крушение / 10 декабря
- Кинопремия Critics’ Choice Awards 2020 назвала победителей / 13 января
- Нардеп Михаил Бондарь заявил, что запрет на прямые контракты не остановит импорт электроэнергии из России / 4 декабря