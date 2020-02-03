Мнение: Золото этрусков: ожерелья и подвески

Золотых украшений этого загадочного народа, научившего римлян очень многому, сохранилось, на удивление, предостаточно. Загадочным он стал очень давно, уже в императорском Риме большой эрудит император Клавдий, например, особенно гордился тем, что знает их язык. Народ ассимилировался, язык (родственников которого не обнаружили) по прежнему остается недешифрованным до конца. С материальными предметами все обстоит благополучней, спасибо давней человеческой традиции хоронить людей в земле с их любимыми вещами.

Сегодня мне хочется порассматривать исключительно то, что носится на шее — ожерелья и подвески, чтобы хоть какую-то меру иметь в отборе этой роскоши.

Комплект (Museo Gregoriano Etrusco, 5-4 века до н.э.) — про золотые венки отдельно было тут, только про греческие, хотя основная идея примерно та же.

Типичной подвеской этрусков был вот такой вариант, с очень широким креплением.

Те же три золотые подвески крупнее.

На подвесках изображены этрусские боги, аналогичные греческим: 1) Зевс на колеснице, 2) Афина на колеснице, 3) Афродита с Адонисом и Эротом

Интерес авторов к животными и растительным мотивам — обычное дело для народов древнего мира, вспомним скифский звериный стиль или мезоамериканское золото. Методы стилизации тоже иногда на удивление похожи, особенно если они диктуются тем, как ведет себя материал.

Золотое колье из Вульчи (4 в. до н.э)

В верхнем ряду желуди и головы животных, в медальонах мифологические сцены, например, бог-кузнец, кующий доспехи Ахилла

Смотрите, какая древняя традиция носить медальоны с изображением ангелов

Ожерелье, тот же музей.

Геометрические орнаменты не менее популярны, чем звериные. Традиционно спирали и круги исследователи связывают с солярными всякими культами, поклонению небесным телам и т.п.

Этрусское золото из Cabinet des médailles, Paris

4 век до н.э., оттуда же



Деталь.

Изображены сплошные изнасилования смертных дев богами, насколько я разумею. Поначитались древнегреческой мифологии, тоже мне.

Вещи на самом деле, если смотреть их в реальности, оч. небольшие. И поэтому тонкость работы тех предметов, которые относятся к высшему классу, поразительная.

Голова львицы, подвеска, ок. 500 г. до н.э.



Вот здесь заметна техника зернь — приплавлены маленькие зернышки золота. Это мастерство было утрачено. Когда в середине 19 века итальянские ювелиры Кастеллани научились делать что-то подобное, они прямо возгордились до небес и везде трубили об этом "воскрешении секретов старых мастеров".

ок. 550, Археологический музей Таранто



Когда видишь эти подвески на сохранившихся "шнурах", становится понятно, зачем крепления такие большие, и они меньше бросаются в глаза.

Ожерелье с ониксом, найденное в Тоди (музей Виллы Джулия)





Если вы читали римские истории, то постоянно натыкались на упоминание предмета под названием "булла", который носили мальчики. Их торжественное снятие — знаменовало обряд совершеннолетия. Взяли римляне это у этрусков (как и очень много других религиозных обрядов). Булла — это, грубо говоря, такой амулет-мощевик, внутрь которого клалось что-нибудь суперсильное от злых духов. В зависимости от того, насколько богатыми были родители, выглядели буллы.

В общем, это те же подвески, но пообъемней, с пустым местом внутри. Принципы дизайна те же.

Булла с изображением Дедала и Икара. (5 в. до н.э., Музей Уолтерс)



Аналогичные амулеты девочек называются "лунула", имеют форму месяца и очевидно связаны с женским светилом Луной. Тогда логично предположить, что буллы ассоциируются с солнцем, и поэтому в классических вариантах круглые. Вот такой дизайн похож на символ солнца, да.

Булла, Rijksmuseum van Oudheden — пустое место только в выступающей пумпочке сверху.

А теперь мы приступаем к моей любимой группе подвесок, ради которой я все и затеяла, собственно.

Жил-был такой Ахелой — речной бог, с которым сразился Геракл и сломал ему рог. Помните, быть может, эту картину из "Мифов народа мира".

Архелой, по идее вроде бы несчастный божок отдельной речушки, на самом деле мощное хтоническое божество, связанное со всеми реками. Он был очень популярен у этрусков. Изображение отдельной рогатой головы Археолоя имело у них большую популярность (как горгоны у греков).

Есть ожерелья. Посмотрите, какими разными методами сделаны кругляшки волос на голове и борода.

Ахелой

(ок. 480 г. до н.э., Лувр, из собрания Кампана)

Похожий вариант, но погрубее. Найден на Палестринском холме

Ожерелье с пальметтами. Откуда — не нашла.





Тот Ахелой, который вверху, еще напоминает, конечно, микенскую Маску Агаменона своей нарочитой архаизацией.

А вот Ахелой тоже 5-го века (Etrusco di Villa Giulia), он вполне себе по заветам классики.

А вот смотрите, тоже Ахелой, но как качество упало (Британский музей, 480-460е гг. до н.э)

Позднее, с буллами, в центре опять он (Британский музей, 400-350 гг.)

В золоте у них как-то не вышло в этот раз. А скульптурных таких "масок" находят много.

***

В середине 19 века знаменитая итальянская ювелирная фирма Castellani приозвела переворот, придумав "археологическое возрождение" — она обратилась за вдохновением к очень старым произведениям искусства. В частности, они делали "этрусские вещи".

Архелой



1858-1859 годами датируется вот эта голова, которую называют "Вакх"

Сатир из свиты Диониса (потому что у самого бога рогов не было)



Это уже современные латунные реплики с викторианского золота.

В технике, конечно, заметна разница, упрощение. От бровей, например, ничего не осталось

Сатир из свиты Диониса



У этрусков такого фавна я не нашла, думаю, это импровизация на основе Ахеолоя и греческих изображений сатиров.

***

Вот опять Кастеллани

Реплики булл, вернее, вариации на тему.

Кристис, 22,5 тыс фунтов



Сотбис, 22,5 тыс. фунтов



Когда в 1-й половине 20 века последний потомок фирмы Кастеллани понял, что ювелирный дом оставлять некому, он передал много вещей в итальянские музеи. Остальные всплывают на аукционах — те, которые покупали у них раньше. Представить же, какой цены подлинное этрусское золото, я не могу.

А в музее Виктории и Альберта хранится более ранняя вещь, 1860-е, от Карло Джулиани

В этих итальянских стилизациях сразу бросается в глаза аккуратность и симметрия, нет этой подлинной нелепой немножко рукотворности.

Музей пустил эту вещь на сувенирку. Новые копии продают по 66 фунтов, в интернете продают много ношенных.

Вот фото с ебея

Еще в том же музее есть более грубые и неподписанные вариации 1850- годов, они думают, что из Неаполя. (Все музейные экспонаты, в т.ч. 19 века, из золота).

И, напоследок, вариация мотива. Французский браслет ок. 1865 года, сделанный из камей. (Музей Уолтерс).

Голова тут из полудрагоценного камня вырезана.

Источник: Шакко

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