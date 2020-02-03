«Идет поддерживающая терапия»: Появились детали о состоянии здоровья МакSим

Недавно появилась информация, что вокалистка МакSим идет в отпуск на неограниченные сроки. Ее директор Маргарита Соколова сообщила, что у артистки появились проблемы со здоровьем, и ей назначена поддерживающая терапия.

В минувшем году МакSим попала в аварию и со множественными повреждениями и кровоподтеками попала в больницу. Певица после ДТП осознала, что беда разделила ее жизнь на две половины. Она отменила записи и выступления, но, несмотря на современное лечение, так и не смогла возобновить силы, здоровье ухудшилось, а из-за этого МакSим остановила работу на 6 месяцев.

В социальных сетях стали возникать слухи о том, что вокалистку экстренно госпитализировали. Директор артистки сообщила, что никакого срочного помещения в больницу не было, и угрозы для жизни вокалистки нет. Обследование было запланировано, но МакSим пожаловалась на свое самочувствие, и доктора назначили поддерживающую терапию. Сейчас звезде требуется только полное расслабление и восстановление сил, а также концентрация на себе и своей семье. Соколова выразила благодарность фанатам артистки за поддержку и сообщила, что композиция «Преданным» обязательно появится.

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