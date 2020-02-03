Смартфоны сочли вероятными переносчиками коронавируса 2019-nCoV

Медики заявили об опасности смартфонов, владельцами которых являются зараженные коронавирусом 2019-nCoV. Вирус может скапливаться на поверхности устройства, а при подношении руки или гаджета ко рту или носу в разы повышаются риски заражения.
На сегодняшний день воздушно-капельный путь является основным способом заражения коронавирусом 2019-nCoV. Инфекция передается при кашле или чихании, а также при тесном контакте с зараженным человеком. Но если воспользоваться его личными предметами, например, смартфоном, то возникает большая вероятность проникновения вируса в организм.
Носитель коронавируса 2019-nCoV может случайно чихнуть или кашлянуть в дисплей смартфона. Из-за этого на устройство попадает слюна, которую здоровый человек может случайно занести в свой организм, поднеся устройство слишком близко к органам дыхания. Для предотвращения такого развития событий китайский медик Чжан Любо советует не только мыть руки, но и протирать проспиртованными салфетками свои смартфоны и другие гаджеты.
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