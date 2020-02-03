Врачи из США перечислили части курицы, таящие в себе опасность для здоровья

Врачи из США перечислили части курицы, таящие в себе опасность для здоровья

03.02.2020, 13:21, Разное

Врачи из Медицинского центра Health Line перечислили части курицы, которые могут таить в себе опасность для здоровья. Всему виной стероиды, используемые для стимуляции роста в животноводстве.
Как пояснили американские медики, именно куриные крылышки и шейки наносят серьезный вред здоровью человека, особенно это касается представительниц прекрасного пола. Точнее, стероидные гормоны в птице повышают риск появления репродуктивных проблем, негативно сказываются на состоянии матки. У молодых девушек могут начаться сбои менструального цикла, что напрямую связано со склонностью к зачатию. Сюда же добавляется повышение вероятности развития почечной недостаточности.

Что касается мужчин, то их сексуальная активность понижается при чрезмерной любви к некоторым частям курицы. Ещё один минус — ухудшение качества спермы. Частота употребления таких блюд является и одной из основных причин сердечных заболеваний, и хронических болезней печени. Неприятным моментом служит и излишняя растительность на всех участках тела.
«Стероиды приводят к дисбалансу гормонов в организме, что может вызывать ожирение в некоторых областях, таких как грудь, живот и ягодицы, как у детей, так и взрослых. У лиц младшего возраста вероятно ухудшение состояния костей и мышц», — отметили медики из США.

Почему речь идет именно о крылышках и шейках, то причиной является введение состава в эти части курицы, где и концентрируются активные вещества. Медики в конечном счете категоричны, советуя отказаться от употребления подобных блюд. Стоит добавить, речь идет о продукте фабрик, где птицам вводятся гормоны для роста.



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