В Кремле исключили «сверхблизкое сближение» США и Белоруссии

Москва считает развитие отношений Минска и Вашингтона их суверенным правом, но считает маловероятным «сверхблизкое сближение» этих стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, не опасаются ли в Москве прозвучавших заявлений и сверхблизкого сближения на встрече представителей США и Белоруссии.

Кроме того, Песков подчеркнул, что отношения Минска и Москвы носят близкий характер, несмотря на проблемные моменты.

«У нас свои отношения с Белоруссией, они носят союзнический характер, очень близкий. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», – сказал Песков.

Госсекретарь США Майкл Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о стремлении США продолжить нормализацию отношений между странами, а также о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами. Лукашенко в свою очередь пошутил об «особенностях белорусской диктатуры».

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Помпео.

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