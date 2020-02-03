Песков: идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

Все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе об упоминании Бога, рассматриваются рабочей группой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что состав комиссии очень широкий, и там высказываются разные точки зрения, в том числе и это предложение по упоминанию Бога будет там обсуждаться, передает ТАСС.
"Функция комиссии — воспринимать озвучиваемые предложения и инициативы и уже выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности", — сказал представитель Кремля.
Ранее Патриарх Кирилл призвал паству молиться о том, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. В качестве примера он привел российский гимн, где есть строчка "хранимая Богом родная земля".
Сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас заявил, что это предложение будет обсуждаться, однако он его поддерживает.
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