Роспотребнадзор: россияне по-прежнему не болеют коронавирусом

Роспотребнадзор: россияне по-прежнему не болеют коронавирусом

03.02.2020, 13:18, Новости дня

У двух заболевших коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая в РФ заболевание протекает в легкой клинической форме. Состояния инфицированных удовлетворительное. Жалоб нет. Они находятся в боксах в инфекционных стационарах. Контактировавшие с заболевшими лица взяты под медицинское наблюдение.

Новых заболевших коронавирусом в РФ нет, сообщает Интерфакс". Роспотребнадзор организовал полный комплекс противоэпидемичных мер, который направлен на противодействие распространения инфекции. Превышения среднемноголетних уровней заболеваемости внебольничными пневмониями нет.

Российским работодателям даны рекомендации: продлить отпуск для граждан Китая до особого распоряжения. Перенесено открытие Сочинского экономического форма.

Все прибывающие из Китая люди с симптомами ОРВИ, как выявленные при прохождении санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение двух недель после прибытия, обязательно госпитализируются и изолируются. Они обследуются на весь список возможных возбудителей острых респираторно вирусных инфекций, включая коронавирус. Было обследовано 379 заболевших. У них выявлены аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококки, грипп А и грипп типа В, парагрипп, микстинфекция и 13 случаев сезонной коронавирусной инфекции.

На 3 февраля в Китае зафиксировано 17 тысяч 238 случаев подтверждения заболевания коронавирусом, вызывающим пневмонию. За сутки прирост составил инфицированных составил почти 20 процентов. При этом около 13,5 процента заболеваний проходит в тяжелой форме. 361 случай завершился смертью пациента.

Коронавирус начал распространяться из провинции Хубэй. Здесь больше всего заболевших и погибших. Также госкомиссии по здравоохранению КНР взяла под наблюдение 152 тысяч 700 человек, отслеживаются также 189 тысяч 583 контактных лица.

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Источник: Вести



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