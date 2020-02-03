Причину пожара в «Лениздате» назовут дознаватели

Причину пожара в «Лениздате» назовут дознаватели

03.02.2020, 13:18, Новости дня

Причину пожара в "Лениздате" назовут дознаватели. Сегодня в здании бизнес-центра проводятся следственные работы, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как известно, возгорание возникло в пятиэтажном доме накануне утром. Огонь охватил площадь в двести квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Существовала опасность распространения пламени на расположенные по соседству здания. Для локализации очага возгорания, который находился на 4 этаже, пожарные вскрыли внутренние конструкции здания. 

В результате через полтора часа пожар был локализован. Все сотрудники благополучно эвакуированы, никто не пострадал. По информации регионального управления Роспотребнадзора, пожар не повлиял на ухудшение экологическую обстановку в районе.

Здание "Лениздата" находится на Фонтанке. Сейчас в нем располагаются разнообразные сданные в аренду офисные помещения.

Текст:
ГТРК "Санкт-Петербург"

Источник: Вести



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