Скандалы: Генерал-полковника оговорил полковник

Фигурант дела о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ Павел Кутахов расторг досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и заявил, что дал показания на замначальника Генштаба Халила Арсланова под давлением

Как стало известно “Ъ”, полковник Минобороны Павел Кутахов, фигурант громкого уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил (ВС) РФ, расторг заключенное месяц назад досудебное соглашение о сотрудничестве. В своих показаниях офицер заявил, что оговорил не только себя, но и обвиняемого во многомиллиардных хищениях начальника главного управления связи (ГУС) генерал-полковника Халила Арсланова, одновременно являющегося заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

Досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем главного военного прокурора Евгением Ивановым полковник Кутахов заключил 23 декабря 2019 года. Он стал шестым признавшим вину фигурантом расследуемого с 2013 года главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) масштабного уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных Минобороны в рамках гособоронзаказа.

В своих показаниях, данных после заключения досудебного соглашения, господин Кутахов, в частности, сообщил, что руководителем управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ он был назначен в августе 2014 года. И практически сразу же от начальника 1-го управления ГУС Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина (выступал в качестве заказчика со стороны военного ведомства во взаимоотношениях с генподрядчиком проектных и монтажных работ в лице АО «Воентелеком»), а затем и начальника ГУС Арсланова ему поступило предложение участвовать в коррупционных схемах по хищению бюджетных средств. Происходить это должно было путем завышения стоимости контрактов. «В тот период времени я только осваивал свои полномочия и обязанности… я был крайне заинтересован в высокопоставленных покровителях, каковыми для меня являлись Арсланов и Оглоблин. Понимая, что в случае моего отказа на предложение Арсланова и Оглоблина я лишусь доверия и покровительства указанных лиц и, как следствие, могу потерять должность и возможность карьерного роста, а также желая улучшить свое материальное положение, то есть из личной корыстной заинтересованности, я согласился на совершение противоправных действий совместно с ними»,— утверждал в своих показаниях в декабре прошлого года господин Кутахов.

Однако в минувший вторник на очередном допросе, в котором помимо следователя участвовал и начальник следственного управления ГВСУ СКР генерал-майор Сергей Барсуков, полковник Кутахов заявил, что оговорил не только себя, но и генерала Арсланова (протокол допроса имеется в распоряжении “Ъ”).

Как утверждает обвиняемый, перед подписанием ходатайства о заключении досудебного соглашения следователь заявил, что если он не даст нужные показания, то его ожидает «перспектива привлечения к уголовной ответственности за совершение других преступлений». Кроме того, офицера обещали выпустить из СИЗО под домашний арест, а впоследствии посодействовать условному осуждению. В итоге полковник, по его словам, на очередном допросе просто огласил уже составленный следователем ГВСУ «проект показаний» не только о своей преступной деятельности, но и генералов Оглоблина и Арсланова.

Предъявленное обвинение полковник Кутахов сейчас называет надуманным, поскольку вступил в должность начальника управления лишь 22 сентября 2014 года, когда Рособоронпоставка уже проводила конкурс на размещение госзаказа на авторский надзор, а техзадание к будущему госконтракту было согласовано во всех структурных подразделениях Минобороны. При этом сам гособоронзаказ, утверждает полковник Кутахов, еще в 2013 году был утвержден постановлением правительства РФ. «Кроме того, возглавляемое мною управление, вопреки утверждению следствия, не отвечает за ценообразование, и я даже гипотетически не мог оказывать содействие в завышении цены и хищении ни Арсланову, ни Оглоблину, ни другим фигурантам дела»,— отмечает в своих показаниях обвиняемый офицер.

Напомним, что на данный момент следствие инкриминирует полковнику Кутахову соучастие в хищении 191,4 млн руб. при заключении и реализации АО «Воентелеком» контракта «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи» стоимостью 249,5 млн руб. При этом, как считает следствие, в техзадание по этому контракту фигуранты включили объем работ, который уже входил в гарантийные обязательства «Воентелекома».

Кроме того, генералу Арсланову следствие вменяет в вину еще и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках в войска портативных радиостанций шестого поколения «Азарт» (радиус действия — 18 км). Они выпускаются зеленоградским АО «НПО «Ангстрем»» и АО «Ярославский радиозавод» и поступают в вооруженные силы с 2014 года. Как следует из материалов дела, в 2015–2018 годах в войска было поставлено 60,3 тыс. таких радиостанций. В ГВСУ СКР полагают, что при суммарном объеме закупок 18 млрд руб. за счет завышения стоимости было похищено 6,7 млрд руб.

Отметим, что о причастности Халила Арсланова к махинациям с радиостанциями упоминал в своих показаниях и Павел Кутахов. Правда, из них следовало, что о хищениях при их закупке ему стало известно от самого генерала Арсланова, «доверительно» сообщившего об этом во время одной из встреч. Впрочем, и в этой части, как теперь говорит полковник, он оговорил начальника ГУС из-за угроз следователя привлечь и его к уголовной ответственности по этому эпизоду. «Следователь убеждал меня дать показания в предложенной им редакции, объяснив, что в противном случае будет вынужден предъявить мне обвинение в совершении целого ряда хищений бюджетных средств, выделенных по контрактам АО «Воентелеком» и НПО «Ангстрем»»,— утверждает в своих новых показаниях и жалобе на имя Сергея Барсукова полковник Кутахов.

Таким образом, сейчас прямые показания о причастности Халила Арсланова к инкриминируемым ему деяниям дает лишь его подчиненный, бывший начальник 1-го управления ГУС Александр Оглоблин.

В рамках заключенного досудебного соглашения генерал-майор утверждает, что господин Арсланов поставил ему задачу строить отношения с подрядчиками на так называемых откатах. «Он предложил мне организовать и осуществлять коррупционную схему получения от исполнителей гособоронзаказа… денежных средств за предоставление им заказов и контрактов»,— утверждает генерал Оглоблин, которого после показаний освободили, и даже называет сумму (80 млн руб.), которую лично якобы передал Халилу Арсланову от реализации контракта по авторскому надзору. Сам генерал-полковник Арсланов свою причастность к хищениям отрицает. Исследования на полиграфе, которые он добровольно прошел, показали, что генерал-полковник не врет. По первому эпизоду его дела «Воентелеком» вернул Минобороны всю сумму заплаченного аванса. По второму эпизоду военные себя потерпевшей стороной и вовсе не признали, отказавшись заявить иск к обвиняемым.

Отметим, что сейчас следствие проверяет исполнение еще 24 госконтрактов на 40 млрд руб., которые были заключены Минобороны в период с 2012 по 2018 год.

Олег Рубникович

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава якобы одержала победу в «историческом споре с Россией». «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – написала Захарова в Facebook. Так она прокомментировала заявление Чапутович о «победе» Польши в историческом споре с Россией. При этом […]