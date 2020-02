Скандалы: «Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить»

Создатель шоу «ангелов» Victoriaʼs Secret Эд Разек годами домогался моделей, используя свое положение руководителя

На протяжении многих лет в команде бренда женского белья Victoriaʼs Secret царила «культура женоненавистничества, запугиваний и домогательств», говорится в расследовании The New York Times (NYT). При подготовке этого расследования журналисты издания поговорили с более чем 30 бывшими и нынешними руководителями, сотрудниками, подрядчиками и моделями бренда.

Ответственность за насаждение «культуры женоненавистничества» источники NYT возложили на Эда Разека — бывшего директора по маркетингу компании L Brands, которой принадлежит Victoriaʼs Secret. Разек пришел в L Brands в 1983 году и проработал там до 2019-го. «За исключением Лесли [Векснера, владельца L Brands], я был с L Brands дольше всех», — написал Разек в письме, где анонсировал свой уход.

В 1995 году Разек начал проводить модные показы Victoriaʼs Secret Fashion Show с участием моделей-«ангелов», которые стали международным поп-культурным феноменом. Благодаря этому успеху к концу 1990-х Разек фактически стал вторым после Векснера человеком в L Brands. По словам источников NYT, он напоминал моделям Victoriaʼs Secret, что их карьера находится в его руках. Модель Алисса Миллер, работавшая на показах Victoriaʼs Secret, заявила, что Разек источал «токсичную маскулинность». Его отношение к моделям она описала фразой: «Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить».

Три собеседника The New York Times заявили, что во время кастингов Разек просил у моделей номера телефонов и предлагал им посидеть у себя на коленях. Две модели рассказали, что Разек приглашал их поужинать. Одна из них, Энди Муиз, была приглашена на ужин в 2007 году, когда ей было 19 лет. На тот момент она уже трижды участвовала в показах Victoriaʼs Secret Fashion Show. По пути в ресторан Разек попытался поцеловать ее, но она отвернулась. После ужина он несколько месяцев предлагал девушке поехать в путешествие. «Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте», — говорилось в одном из электронных писем (они есть в распоряжении The New York Times). Муиз вежливо отклоняла приглашения Разека, а в 2008 году ей впервые за четыре года отказали в участии в Victoriaʼs Secret Fashion Show.

В 2018 году во время примерки белья перед Victoriaʼs Secret Fashion Show Разек, по словам трех свидетелей сцены, заявил известной модели Белле Хадид: «Забудь о трусиках» — и начал рассуждать про ее грудь. На той же примерке Разек, по словам трех собеседников NYT, положил руку на промежность другой модели (в этот момент она была в белье Victoriaʼs Secret).

В 2015 году во время обеденного перерыва Разек публично отругал специалиста по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор из-за ее фигуры и посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба. Кроу Тейлор расплакалась и пожаловалась в департамент по персоналу, но там ничего не предприняли (другие жалобы на Разека тоже игнорировались, пишет NYT). Кроу Тейлор уволилась через пару недель: «Меня больше всего тревожило… насколько укоренилось такое поведение [Разека]. Над ним смеялись и воспринимали его как норму. Это было похоже на промывку мозгов. И любого, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировали, его наказывали», — рассказала Кроу Тейлор изданию.

В октябре 2019 года один из топ-менеджеров Victoriaʼs Secret по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства Разека, рассказали пять источников NYT. На следующий день Митро отправили в отпуск, а позднее заплатили ей компенсацию. Аналогичным образом закончилась жалоба на Скотта Разека — сына Эда Разека, который тоже работал в Victoriaʼs Secret. Как сообщили несколько источников NYT, коллега, которая обвинила Разека-младшего в неподобающем обращении, получила компенсацию, а его самого перевели в Bath & Body Works — бренд косметики, который тоже принадлежит L Brands.

Пресс-служба L Brands в ответ на вопросы NYT обо всех этих инцидентах заявила, что компания уделяет большое внимание корпоративному управлению и добилась в этом больших успехов. «Мы сожалеем о каждом случае, когда мы не достигли этой цели», — заявила пресс-служба, не оспаривая ни один из перечисленных NYT примеров неподобающего обращения с женщинами. Эд Разек же заявил, что обвинения в его адрес «категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста».

NYT обращает внимание, что сексуально эксплуатировать моделей Victoriaʼs Secret пытался не только Эд Разек, но и финансист Джеффри Эпштейн, которого позднее обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и который покончил с собой в тюрьме. В судебных документах по делу Эпштейна сказано, что он пользовался дружбой с Лесли Векснером и приглашал моделей к себе под предлогом кастинга Victoriaʼs Secret. Как минимум дважды это заканчивалось попыткой насилия. Трое руководителей L Brands заявили NYT, что в 1990-х предупреждали Векснера о поведении Эпштейна, но не видели никаких признаков того, что Векснер что-то предпринял.

Ольга Корелина

