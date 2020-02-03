Скандалы: «Программу минимум я выполнила»

Светлана Хоркина рассказала о восьмилетнем романе с мужем Веры Глаголевой и общем ребенке

Старший сын Светланы Хоркиной мечтает стать дипломатом и уже готовится к будущим экзаменам. Гимнастка редко рассказывает о мальчике в интервью, поскольку роман с его отцом, бизнесменом Кириллом Шубским, был тайным. Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года. Спортсменка долго скрывала имя отца старшего наследника, и на это, как оказалось, были свои причины. Папой мальчика является Кирилл Шубский, вдовец Веры Глаголевой.

Целых восемь лет олимпийская чемпионка была любовницей миллиардера, тайно встречаясь с ним в разных уголках мира. После рождения сына роман влюбленных закончился. Светлана, окунувшись в материнство, тем не менее почти не говорила о мальчике в интервью. Только недавно призналась, что ребенок проявляет интерес к спорту.

«У Святослава коричневый пояс по тэквондо. А недавно он мне заявил: «Мама, теперь мне нравится баскетбол». Так как в секцию из-за возраста его уже никто не брал, я пристроила его в обычную общеобразовательную школу в секцию баскетбола. Ему очень нравится», — рассказала Хоркина.

Скоро Святославу придется сдавать основной государственный экзамен. Мальчик уже начал готовиться к тестированию, а в будущем планирует связать свою жизнь с дипломатической сферой.

«Сначала он хотел быть научным изобретателем, потом айтишником. А вот теперь хочет быть дипломатом», — объяснила Светлана.

Напомним, что сейчас Хоркина состоит в браке с 63-летним чиновником Олегом Кочновым. Разница в возрасте влюбленных ничуть не смущает. Супруги давно мечтали о ребенке, поэтому, когда Светлана узнала о беременности, она постаралась утаить эту радость от посторонних глаз.

«Беременность прошла в штатном режиме. Я считаю, что моя семья была бедная с одним ребенком. А теперь среднестатистическая. В последние месяцы были сбои, но я все чувствовала, страховалась. В итоге появился Ваня. Особенное чувство, когда малыш прикасается губками к твоей груди. Я принесла жизнь в этот мир», — подчеркнула чемпионка.

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Всех с Крещением!!!!!🌟🌟🌟Счастья, Любви , Здоровья и мира🙏А меня ещё и с Д/р 😜🎁🍾🥰 Храни нас Господи! #королевабрусьев #хоркинасветлана #олимпийскаячемпионка #деньрождения #праздник #крестины #православие #дети #счастье #семья #мир

Публикация от Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) 18 Янв 2020 в 1:08 PST

Сейчас Светлана уже вернулась к активной работе. Она часто ездит по стране с мастер-классами, а также занимается политикой. По мнению гимнастки, очень важно поддерживать спортивные школы в регионах, чтобы стимулировать ребят тренироваться и достигать результатов.

Возможно, младший сын Хоркиной захочет пойти по ее стопам, чтобы представлять страну на международных соревнованиях. В эфире шоу Аллы Довлатовой чемпионка заявила, что не будет давить на наследников с выбором профессии, ведь для нее очень важно, чтобы мальчики занимались любимым делом.

Оригинал материала: «СтарХит»

«Teleprogramma.pro», 01.02.20, ««Многолетняя грязь»: Миро пристыдила Хоркину за рассказы о личной жизни»

Лена Миро категорично проехалась по гимнастке и двукратной олимпийской чемпионке Светлане Хоркиной. Спортсменка стала гостем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». Хоркина рассекретила, что отцом ее 14-летнего сына является вдовец актрисы Веры Глаголевой, миллиардер Кирилл Шубский.

Столь откровенное признание смутило блогера. Миро задалась вопросом, почему Хоркина спустя много лет решила прийти на передачу и раскрыть секреты личной жизни. По мнению блогера, подобными действиями прославленная спортсменка только позорит себя, а заодно и очерняет другую семью.

«Восемь лет — это… многолетняя грязь, в которой нормальный человек не может существовать — свихнется. Потом забеременела, чтобы родить от женатого. И нет бы теперь молчать, ходит и всем орет об этой мерзости!», — возмутилась Миро.

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Всегда рада нашей встрече с @alla_dovlatova на @russkoe_radio 👍 Час пролетел незаметно 😞 До встречи 😘#хоркинасветлана #королевабрусьев #олимпийскаячемпионка #русскоерадио #друзья #фондхоркиной #разговорыподушам #цска #гимнастика #спорт

Публикация от Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) 30 Янв 2020 в 10:55 PST

Не могла блогер не высказаться и по поводу внешности Светланы. Миро заявила, что Шубский, по ее мнению, влюбился не в саму Хоркину, а в бренд. Именно поэтому отношений между мужчиной и женщиной толком и не получилось.

Подписчики же Хоркиной поспешили поддержать ее в социальных сетях. Они назвали спортсменку восхитительной женщиной и пожелали ей самого большого счастья.

«Светлана, вы во всем молодец! Талантливый человек талантлив во всем», «Слушали с интересом! Пусть у вас все наладится», — писали они под одним из фото в Instagram.

Алина Крылова

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