«Немного накинул»: Кокорин рассказал о своей новой зарплате в «Зените»

По условиям соглашения нападающий «Зенита» не мог назвать точную цифру зарплаты, но прокомментировал то, что сказал телеведущий.

Скандально известный нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин невольно назвал свою зарплату. Дело в том, что условия соглашения запрещают ему называть точную зарплату, которую Кокорину определили, вот футболист и молчал. Однако журналист Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» 28 января «проговорился» и сказал, что нападающему «Зенита» платят 20 тысяч рублей в месяц. Также телекомментатор отметил, что Кокорин даже готов был играть бесплатно, но такое непозволительно, вот и решили платить ему символическую зарплату, сообщают «Известия».

После этого заявления футбольного комментатора журналисты и решили напрямую спросить у спортсмена – сколько? Уткин «немного накинул» — только и смог ответить Кокорин, давая понять, что зарплата у него приблизительно такая – в пределах 20 тысяч рублей.

На официальном сайте футбольного клуба «Сочи», владельцем которого является Борис Ротенберг, говорится об аренде Александра Кокорина до конца текущего сезона. В то же время три дня назад сам футболист рассказал, что уже обговорил на словах свой личный контракт с «Зенитом». В свою очередь бывший главный тренер ФК «Динамо» Андрей Кобелев считает, что Кокорину нужно было ехать в Европу до того, как он вступил в московский клуб. Александр талантлив и не реализовал свои способности на все 100 процентов, и это обидно, резюмирует Кобелев.

Александр Кокорин вместо со своим другом Павлом Мамаевым не раз отмечались в скандалах. В последний раз их «шалость» — драка в кафе в октябре 2018, не прошла даром. Футболисты были осуждены. На свободу по УДО Кокорина выпустили в сентябре 2019 года. Вскоре футболист подписал контракт с клубом «Зенит», но его не заявили на первую часть сезона.

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