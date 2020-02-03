«Немного накинул»: Кокорин рассказал о своей новой зарплате в «Зените»

«Немного накинул»: Кокорин рассказал о своей новой зарплате в «Зените»

03.02.2020, 13:13, Новости дня

По условиям соглашения нападающий «Зенита» не мог назвать точную цифру зарплаты, но прокомментировал то, что сказал телеведущий.

Скандально известный нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин невольно назвал свою зарплату. Дело в том, что условия соглашения запрещают ему называть точную зарплату, которую Кокорину определили, вот футболист и молчал. Однако журналист Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» 28 января «проговорился» и сказал, что нападающему «Зенита» платят 20 тысяч рублей в месяц. Также телекомментатор отметил, что Кокорин даже готов был играть бесплатно, но такое непозволительно, вот и решили платить ему символическую зарплату, сообщают «Известия».

После этого заявления футбольного комментатора журналисты и решили напрямую спросить у спортсмена – сколько? Уткин «немного накинул» — только и смог ответить Кокорин, давая понять, что зарплата у него приблизительно такая – в пределах 20 тысяч рублей.

На официальном сайте футбольного клуба «Сочи», владельцем которого является Борис Ротенберг, говорится об аренде Александра Кокорина до конца текущего сезона. В то же время три дня назад сам футболист рассказал, что уже обговорил на словах свой личный контракт с «Зенитом». В свою очередь бывший главный тренер ФК «Динамо» Андрей Кобелев считает, что Кокорину нужно было ехать в Европу до того, как он вступил в московский клуб. Александр талантлив и не реализовал свои способности на все 100 процентов, и это обидно, резюмирует Кобелев.

Александр Кокорин вместо со своим другом Павлом Мамаевым не раз отмечались в скандалах. В последний раз их «шалость» — драка в кафе в октябре 2018, не прошла даром. Футболисты были осуждены. На свободу по УДО Кокорина выпустили в сентябре 2019 года. Вскоре футболист подписал контракт с клубом «Зенит», но его не заявили на первую часть сезона.



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