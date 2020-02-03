Чиновниц в шубах, пришедших к блокадникам с хлебом, уволили окончательно

Члены городского совета проголосовали за увольнение единогласно.

Сопротивление главы городского совета Керчи Маи Хужиной уходить в насиженного места после скандальной истории с «подарками» блокадникам было сломлено. Сегодня депутаты керченского горсовета собрались на внеочередную сессию и проголосовали за досрочную отставку чиновницы. Также была решена судьба и заместителя Хужиной – Ларисы Щербулы, сообщает «Инфо24».

Примечательно, что депутаты принимали решение по заявлению самой Хужиной. Ведь после того, как история с фотографиями, где она «в мехах» поздравляет блокадников булкой хлеба (по некоторым данным, пирогом с мясом), вызвала резонанс, глава горсовета сама написала заявление об уходе. Правда, сразу же его отозвала, объяснила, что это была сиюминутная слабость.

После того, как глава Крыма Сергей Аксенов узнал об этой «сиюминутной слабости», возмутился наглостью чиновницы и потребовал поставить точку в вопросе отставки. Вот депутаты ее и поставили.

К слову сказать, власти Крыма то ли из-за такого резонанса, то ли ранее планировали, но выделили керченским блокадникам путевки в санатории.

Как бы то ни было но история «докатилась» даже до ведущего «Модного приговора» Александра Васильева. Историк моды называл неэтичным посещение в дорогих нарядах людей, которые находятся в трудных финансовых условиях. Хотя выразил надежду, что на чиновницах все-таки был не натуральный, а экомех, но все равно надо было прийти в скромных нарядах, заключил Васильев.

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