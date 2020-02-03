Жириновский предложил платить пособие неработающим россиянкам

Политик считает, что многие женщины вынуждены уходить с работы из-за чрезмерной нагрузки дома, соответственно, доходы семьи падают.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает справедливым, чтобы домохозяйки получали пособие. Правда, не все, а те, у которых в семье не менее трех человек, уточнил депутат «Известиям».

Жириновский называет тяжелым труд домохозяйки, которая убирает, готовит, занимается детьми, водит их в школу или детсад, ходит по магазинам, тащит покупки домой, а иногда и как медсестра лечит и ухаживает за заболевшими членами семьи.

Одним словом, все это не только тяжело, но монотонно и изнурительно: хлопот больше, а доходы меньше. При этом он обратил внимание на то, что многие из россиянок вынуждены отказываться от работы, потому что на их плечах большая домашняя нагрузка. Пособие для неработающих женщин политик определил в 12 тысяч рублей (по размеру МРОТ). Глава фракции таким образом рассчитывает усилить поддержку семьи.

Коллеги по Госдуме неоднозначно оценили законопроект, предложенный ЛДПР. В «Единой России» пособие для домохозяек затратным для бюджета. К тому же единороссы обращают внимание на то, что очень многие жены состоятельных мужчин сидят дома и совершенно не нуждаются ни в какой материальной поддержке, соответственно, помощь должна быть адресной.

Представители КПРФ считают, что нужно вопрос решать кардинально: платить мужьям хорошую зарплату, а не пособие домохозяйкам. А вот «Справедливой России» документ понравился. Они считают, что это продолжение развития идеи материнского капитала и пособий на детей. Хотя и тут уверены, что бедность в России не из-за маленьких пособий, а из-за отсутствия достойной зарплаты и пенсий.

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