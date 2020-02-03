Задержан подозреваемый в резонансном убийстве женщины под Евпаторией

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года у Евпатории, сообщили в региональном СК.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД РФ по Евпатории установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Сакского района, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение убийства», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемого задержали в минувшее воскресенье.
По данным следствия, в день убийства он пытался познакомиться с 54-летней местной жительницей, которая ушла пасти скот, та ему отказала, после чего тот нанес ей смертельный удар ножом.
Мужчина скрывался в Сакском районе Крыма, а после – в Севастополе. Подозреваемый признал вину, в ходе следственного эксперимента он показал, как совершал преступление и где зарыл мобильный телефон женщины.
Суд Евпатории арестовал подозреваемого, следствие в скором времени предъявит ему обвинение.
Убийство женщины в ноябре 2019 года вызвало широкий общественный резонанс, в соцсетях Крыма и Евпатории обсуждались подробности инцидента, некоторые призывали организовать группы для поиска убийцы.
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