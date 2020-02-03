Рабочая группа начала сбор предложений по поправкам к Конституции через соцсети

Рабочая группа начала сбор предложений по поправкам к Конституции через соцсети

03.02.2020, 13:12, Новости дня

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию активно собирает предложения в том числе через социальные сети, сообщила член группы, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«В рабочей группе мы создали еще пять специальных подгрупп и уже в рамках этого по определенным тематикам сейчас идут обсуждения и обработка тех предложений, которые присылают нам граждане нашей страны, начиная от соцсетей и почты, заканчивая теми предложениями, которые мы получаем, общаясь в регионах. Например, за прошлую неделю я посетила Астраханскую область и Сахалин. А в целом за прошлую неделю членами рабочей группы было проведено 35 выездов в регионы – это восемь федеральных округов», – сказала Амельченкова, передает РАПСИ.

По словам руководителя движения «Волонтеры Победы», рабочая группа активно собирает предложения из регионов. «У нас активно ведется работа, определена постоянная площадка в Общественной палате РФ. Сейчас мы на стадии выездов в регионы и сбора обратной связи от людей по тем поправкам, которые уже внес президент и по тому, что еще мы можем предложить от рабочей группы ко второму чтению в Госдуме», – добавила Амельченкова.

Ранее в понедельник сообщалось, что сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции попросят президента и Госдуму продлить срок внесения поправок к их второму чтению в нижней палате парламента.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.  



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