Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году

Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала "Радиоэлектронные технологии" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Также замминистра отметил, что в 2019 году были проведены испытания уникальной ракеты для С-500. Ничего похожего в мире нет.
Основными задачами нового комплекса станут перехват баллистических ракет средней дальности, а в некоторых случаях и уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, добавил Криворучко.
Ранее о начале поставок С-500 в 2020 году сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он уточнил, что составные элементы ЗРК успешно прошли заводские испытания, тестовые пуски также подтвердили эффективность системы.
С-500 – гибкий ЗРК, его можно адаптировать к самым разным условиям, уточнил Борисов.
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