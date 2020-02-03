Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году

Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году

03.02.2020, 13:06, Новости дня

Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала "Радиоэлектронные технологии" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Также замминистра отметил, что в 2019 году были проведены испытания уникальной ракеты для С-500. Ничего похожего в мире нет.

Основными задачами нового комплекса станут перехват баллистических ракет средней дальности, а в некоторых случаях и уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, добавил Криворучко.

Ранее о начале поставок С-500 в 2020 году сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он уточнил, что составные элементы ЗРК успешно прошли заводские испытания, тестовые пуски также подтвердили эффективность системы.

С-500 –  гибкий ЗРК, его можно адаптировать к самым разным условиям, уточнил Борисов.

Источник: Вести



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