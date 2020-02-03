Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль

Сын Джона Леннона Джулиан перенес операцию по удалению злокачественного новообразования. Как пишет The Sun, несколько дней назад 56-летний мужчина обратился к дерматологу. Врач осмотрел родинку у него на голове и заявил, что ее необходимо немедленно удалить.
"Я был у дерматолога в Лос-Анджелесе, и она заметила небольшой нарост у меня на голове. Вообще-то эта родинка и родимое пятно были там все эти 57 лет, но на этот раз она выглядела иначе, – рассказал Джулиан. – К счастью, злокачественные ткани удалось удалить. Их отправили на анализ, результаты я получу на следующей неделе".
Сын артиста признался, что испытал всю гамму эмоций от радости до страха.
"Внутренне я все еще дрожу", – добавил он, призвав поклонников регулярно проходить медицинское обследование.
Джулиан Леннон – сын лидера The Beatles Джона Леннона и его первой жены Синтии, с которой артист развелся в 1968 году. Джулиан пошел по стопам отца: в 1984 году он начал собственную музыкальную карьеру.
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