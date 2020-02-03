В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

Студент Алтайского государственного медицинского университета Давлатбек Шарипов спас жизнь женщине, которой во время застолья перерезали горло. Один из участников кровавой вечеринки снял видео.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 2 февраля в доме 25 на улице Ярных. В квартире, где "вечный праздник", рекой лился алкоголь, но в какой-то момент между хозяином и его гостьей произошел конфликт, завершившийся кровопролитием. Пьяный мужчина схватился за нож и перерезал горло спорившей с ним женщине.

Вид крови протрезвил гостей, одни бросились звонить в скорую, другие — к соседям за помощью. В квартире напротив в тот вечер был 22-летний студент Давлатбек. Он бросился на помощь, хотя, по собственному признанию, сначала ему стало страшно от представшей перед глазами картины.

"Главное в тот момент было остановить кровь. Сначала я пытался тряпкой это сделать, но она быстро промокла, я начал пережимать другой. Потом пережал пальцами артерию, только тогда удалось остановить кровотечение. Так и сидел возле нее, пока скорая помощь не приехала", — рассказал Шарипов "Комсомольской правде".

Пострадавшую спасли, притом что она успела попрощаться и простить всех участников застолья, пока Давлатбек искал способ остановить кровью. В местных соцсетях его иначе как героем теперь и не называют.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава якобы одержала победу в «историческом споре с Россией». «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – написала Захарова в Facebook. Так она прокомментировала заявление Чапутович о «победе» Польши в историческом споре с Россией. При этом […]