Из-за бурана дорогу в аэропорт Норильска закрыли для всех видов транспорта

Из-за снежного бурана дорогу в аэропорт Норильска закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск" со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
Ранее по трассе могли проезжать автобусы. Однако сейчас в этом районе порывы ветра достигают 27 метров в секунду, а видимость не превышает один километр. В течение какого времени дорога будет перекрыта, пока неизвестно.
Напомним, воздушная гавань в Норильске является основной города и всего Таймырского района. Через нее осуществляется авиасообщение с краевой столице и другими городами России.
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ГТРК "Красноярск"
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