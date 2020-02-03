Из-за бурана дорогу в аэропорт Норильска закрыли для всех видов транспорта

Из-за бурана дорогу в аэропорт Норильска закрыли для всех видов транспорта

03.02.2020, 13:06, Новости дня

Из-за снежного бурана дорогу в аэропорт Норильска закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск" со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Ранее по трассе могли проезжать автобусы. Однако сейчас в этом районе порывы ветра достигают 27 метров в секунду, а видимость не превышает один километр. В течение какого времени дорога будет перекрыта, пока неизвестно.

Напомним, воздушная гавань в Норильске является основной города и всего Таймырского района. Через нее осуществляется авиасообщение с краевой столице и другими городами России.

 

Текст:
ГТРК "Красноярск"

Источник: Вести



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