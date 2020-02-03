«Слава Україні». В Киев прибыл президент Турции. Видео

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Видео: Офіс Президента України / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава якобы одержала победу в «историческом споре с Россией». «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – написала Захарова в Facebook. Так она прокомментировала заявление Чапутович о «победе» Польши в историческом споре с Россией. При этом […]
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