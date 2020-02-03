«Слава Україні». В Киев прибыл президент Турции. Видео

«Слава Україні». В Киев прибыл президент Турции. Видео

03.02.2020, 13:06, Новости дня

 

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Видео: Офіс Президента України / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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