«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити». Результаты 25-го тура чемпионата Англии

1-го и 2 февраля прошли 10 поединков 25-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
1 февраля
«Лестер» – «Челси» – 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 – Рюдигер, 46, 71
«Борнмут» – «Астон Вилла» – 2:1
Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 – Самата, 70
Удаление: Лерма, 51 («Борнмут»)
«Вест Хэм» – «Брайтон» – 3:3
Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 – Огбонна, 47 (автогол), Гросс, 75, Маррей, 79
Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в очередной раз не попал в заявку своей команды из-за травмы.
«Уотфорд» – «Эвертон» – 2:3
Голы: Масина, 10, Перейра, 42 – Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90
Удаление: Делф, 71 («Эвертон»)
«Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:1
Гол: Гвайта, 58 (автогол)
«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 4:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90
«Ньюкасл» – «Норвич» – 0:0
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 0:0
2 февраля
«Бернли» – «Арсенал» – 0:0
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0
Голы: Бергвейн, 63, Сон Хин Мин, 71
Удаление: Зинченко, 60 («Манчестер Сити»)
Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды, но на 60 минуте встречи получил первое в карьере удаление.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 79-летний голливудский сценарист, актер и режиссер Аль Пачино не смог самостоятельно подняться в зал Royal Albert Hall (Лондон) на церемонию награждения премии BAFTA, упав на красной дорожке в нескольких метрах от входа. Об этом сообщает издание Express. Подняться и зайти в зал актеру помогли охранники. Потеря равновесия сильно напугала его спутницу – 40-летнюю израильскую актрису Мейтал Дохан. Падение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Запуск ракеты со спутником «Глонасс» с Плесецка перенесли / 10 декабря
- Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил ответные военные действия против США / 9 января
- Более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха / 22 января
- Эритрея впервые после отмены санкций получит два российских военных «Ансата» / 20 января
- Верховный суд оставил в силе приговор Топазу / 4 декабря
- Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве / 29 января
- Пакистан из-за санкций попросил убрать «Ростех» из проекта строительства газопровода / 4 декабря
- Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для путешествия на Луну / 30 января