«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити». Результаты 25-го тура чемпионата Англии

1-го и 2 февраля прошли 10 поединков 25-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

1 февраля

«Лестер» – «Челси» – 2:2

Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 – Рюдигер, 46, 71

«Борнмут» – «Астон Вилла» – 2:1

Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 – Самата, 70

Удаление: Лерма, 51 («Борнмут»)

«Вест Хэм» – «Брайтон» – 3:3

Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 – Огбонна, 47 (автогол), Гросс, 75, Маррей, 79

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в очередной раз не попал в заявку своей команды из-за травмы.

«Уотфорд» – «Эвертон» – 2:3

Голы: Масина, 10, Перейра, 42 – Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90

Удаление: Делф, 71 («Эвертон»)

«Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:1

Гол: Гвайта, 58 (автогол)

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90

«Ньюкасл» – «Норвич» – 0:0

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 0:0

2 февраля

«Бернли» – «Арсенал» – 0:0

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0

Голы: Бергвейн, 63, Сон Хин Мин, 71

Удаление: Зинченко, 60 («Манчестер Сити»)

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды, но на 60 минуте встречи получил первое в карьере удаление.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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