Песков прокомментировал идею упоминания Бога в Конституции

Песков прокомментировал идею упоминания Бога в Конституции

03.02.2020, 13:05, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею упоминания Бога в Конституции, заявил, что все дискуссии по теме изменения основного закона ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии.

«В Кремле в данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.

После этого председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов предложил закрепить в преамбуле Конституции вклад традиционных религий в «исторический, патриотический и нравственный фундамент России». 



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