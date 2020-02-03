В Париже Григорию Лепсу сделали третью операцию

В Париже Григорию Лепсу сделали третью операцию

03.02.2020, 13:04, Разное

Российскому певцу Григорию Лепсу сделали еще одну операцию на голосовых связках. В январе 2020 года артиста прооперировали в одной из больниц Парижа.
За последнее время Григорий Лепс перенес три хирургических вмешательства. Так, в мае и июне прошлого года музыкант уже ложился на операционный стол. По словам эстрадного исполнителя, это является необходимой мерой, поскольку с каждым годом голосовые связки теряют свою силу.

Григорий Лепс отметил, биологические часы невозможно обмануть, и признался, сегодня он уже не может выступать так же, как 20 лет назад. Организм, а вместе с ним голосовые связки, стареют, и их необходимо поддерживать.

Послеоперационный восстановительный период продлится до 11 февраля. После этого Григорий Лепс продолжит гастрольный тур по России. С новым концертом артист должен выступить в Ростове-на-Дону.



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Последнее: Российскому певцу Григорию Лепсу сделали еще одну операцию на голосовых связках. В январе 2020 года артиста прооперировали в одной из больниц Парижа. За последнее время Григорий Лепс перенес три хирургических вмешательства. Так, в мае и июне прошлого года музыкант уже ложился на операционный стол. По словам эстрадного исполнителя, это является необходимой мерой, поскольку с каждым […]

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