Смартфону Nubia Red Magic 5G приписывают наличие 6,65″ дисплея и тройной камеры

Смартфон Nubia Red Magic с модулем 5G, по слухам, получит дисплей диагональю 6,65 дюйма и тройную базовую камеру. Презентация новинки будет проведена в текущем полугодии.

Прогнозируемая стоимость Nubia Red Magic 5G указывается на отметке в $500 и более. В случае получения устройством OLED-дисплея диагональю 6,65”, его разрешение должно соответствовать стандарту формата FHD+. По имеющимся данным, устройство получит экран с высоким показателем частотности по обновлению картинки. Имеются данные о том, что в специальном режиме она будет достигать 144 Гц. Дополнительно ожидается наличие регулируемых режимов на 60, 90 и 120 Гц.

В качестве базиса станет использоваться процессор Snapdragon 865 от компании Qualcomm. Для этого чипа предусмотрены 8 вычислительных ядер типа Kryo 585, работающих на частоте до 2,84 ГГц. Обработка графической части потока данных будет обеспечена модулем Adreno 650. Объём ОЗУ составит 12 Гб либо больше. Аппарат сможет работать в мобильных сетях 5G.

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