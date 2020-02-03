Личное: Климат и старение кожи

Климат, в котором мы живём, напрямую влияет на старение кожи. В сухой среде коже не хватает влаги. Это приводит к образованию морщин.

Простая, понятная и, к сожалению, знакомая многим жителям России взаимосвязь.



Фото: depositphotos.com

Сухой климат част связан с низкими температурами. Зимний ветер и холод сушат наши лица на улице, а в помещениях отопление вытягивает из кожи последние остатки влаги.

Холод + Отопление = Морщины.

Жестокая, но, увы, правдивая формула.

Что делать? Если переезд в тропики — не вариант, то вот вам — три простых совета.

Совет первый: пейте больше воды.

Я серьёзно. Вода — ваш лучший косметолог. То, что сделают за полгода с вашей кожей два обязательных литра воды в день, не сделает ни один даже самый крутой косметолог.

Да, звучит занудно. Да, вы про это тысячу раз слышали, но не делаете. Вы пьёте кофе, чёрный чай, алкоголь и обкалываетесь филлерами и ботоксом. Однако если вы при этом не увлажняете организм изнутри водой или травяным, не содержащими кофеин чаем, как это делаю я, то морщины и заломы на коже вам обеспечены.

Совет второй: регулярно отшелушивайте кожу.

Недостаток влаги в воздухе делает вашу кожу тусклой и обезвоженной. Сухой воздух приводит к повешенному наслоению омертвевших клеток и снижению эластичности кожи.

Хотя бы пару раз в неделю делайте домашние пилинги.

Совет третий: регулярно увлажняйте кожу в течение дня.

Skin Health Alliance — независимая организация по аккредитации продуктов, услуг и брендов в области дерматологии — профинансировала исследование, выявляющее связь между нано-каплями воды (паром) и увлажнением кожи.

В исследование приняли участие 12 здоровых добровольцев с нормальной кожей. Их разделили на 2 группы. Одну из них направили в помещение с увлажнённым воздухом, другую — с довольно сухим. Ну, как в наших квартирах и офисах примерно.

В первый час разницы в состоянии кожи представителей из первой и второй групп отмечено не было.

Всё самое интересное началось через 3 часа. Эластичность кожи участников в хорошо увлажнённом помещении оказалась значительно выше, чем у участников в сухом помещении.

Увлажняйте, увлажняйте, увлажняйте!

Лучший способ избавиться от сухости кожи — это распылять на неё влагу в течение дня.

Вы можете поставить увлажнитель воздуха дома, но в в офисе, в магазине, в тренажёрном зале, в кафе, в любом другом общественном помещении вам придётся довольствоваться тем воздухом, что есть. И он, скорее всего, будет сухим.

Зимой — из-за отопления, летом — из-за кондиционеров.

Если вы не живёте в топиках, последуйте моему примеру и увлажняйте лицо в течение дня простой водой.

Нет, плескать на накрашенное лицо воду из-под крана не нужно. Это неэффективно.

Я пользуюсь портативным анализатором и увлажнитель кожи NDCG Aqua Visual.



Фото: ndcg.ru

Прибор преобразует воду в пар, что нам, собственно, и нужно: молекулы воды слишком велики для того, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи и её по-настоящему увлажнить.

Под действием ультразвука мембрана увлажнителя разбивает воду на наночастицы, превращая её в так называемый влажный туман. Частички его настолько малы, что проникают в глубокие слои кожи, увлажняя её и, как следствие, омолаживая.

Эффект от регулярного использования прибора NDCG Aqua Visual с сравним с биоревитализацей, но только без следов от инъекций.

Впрочем, это ещё не всё, на что способен мой любимый прибор. Он также анализирует состояние кожи, определяя уровень её влажности и жирности.

Точно зная, в каком состоянии находится ваша кожа в данный момент, вы сможете действительно о ней позаботиться, а не просто намазать лицо чем-то непонятным. Увеличилась увлажнённость кожи? Продолжаем в том же духе! Увеличилась жирность? Срочно сменить крем! Сухая кожа? Увлажняем больше!



Фото: ndcg.ru

Ну, и ещё одна приятная «фишка» прибора: его можно использовать, как портативную зарядку. Разрядился телефон? Подзарядите его от NDCG Aqua Visual.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! По промокоду WINTER20 выбила вам скидку целых 20%!

В комментариях посоветуйте мне свой любимый увлажняющий крем! Вдруг открою для себя что-нибудь новенькое.

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Климат, в котором мы живём, напрямую влияет на старение кожи. В сухой среде коже не хватает влаги. Это приводит к образованию морщин. Простая, понятная и, к сожалению, знакомая многим жителям России взаимосвязь. Фото: depositphotos.com Сухой климат част связан с низкими температурами. Зимний ветер и холод сушат наши лица на улице, а в помещениях отопление вытягивает […]