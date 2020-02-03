Жителей центральной РФ предупредили о резком похолодании

В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) со вторника начнется похолодание до минус 10-15 градусов в ночные часы и до минус 2-7 градусов днем, сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Орловской области синоптики сообщили о гололеде, порывистом ветре до 15 м/с, которые ожидают 3-4 февраля, передает ТАСС. Днем в регионе температура опустится до минус 2 градусов, ночью – до минус 7.

В Курской и Белгородской областях скорость ветра будет достигать до 18 м/с, местами возможен мокрый снег. В понедельник днем в этих областях температура будет достигать 3-4 градуса тепла, в ночь на вторник, по данным региональных ЦГМС, похолодает до минус 1 градуса, в ночь среды – до минус 3-5 градусов, в ночь на четверг – до минус 7 градусов.

Такие же прогнозы синоптики дают в Брянской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях.

В Калужской, Рязанской и Тверской областях с 4 февраля будут осадки в виде снегопада, температура днем понизится до минус 2-6 градусов, в ночь на 6 февраля – до минус 10-12 градусов.

Самые холодные ночи на четверг спрогнозировали во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тульской, Ярославской областях, там столбик термометра опустится до минус 13-15 градусов.

Днем в этих регионах ожидают умеренные снегопады.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что смена погоды связана с проходом глубокого циклона, который 4-5 февраля сместится на Верхнюю Волгу и Полярный Урал.

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Последнее: В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) со вторника начнется похолодание до минус 10-15 градусов в ночные часы и до минус 2-7 градусов днем, сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). В Орловской области синоптики сообщили о гололеде, порывистом ветре до 15 м/с, которые ожидают 3-4 февраля, передает ТАСС. Днем в регионе […]