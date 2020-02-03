Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции

Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции попросят президента и Госдуму продлить срок внесения поправок к их второму чтению в нижней палате парламента, сообщил сопредседатель группы Андрей Клишас.

«В связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к конституции», – сказал Клишас, передает РИА «Новости».

Ранее планировалось, что Госдума прекратит принимать поправки 6 февраля.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки голосования по поправкам в Конституцию будут уточняться. «Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения, поэтому давайте просто наберемся терпения», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию в целом считают важными почти 80% россиян, при этом инициативы об индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума одобрили 91% и 90% россиян соответственно.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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